खिताबी मुकाबले से बाहर होने के बावजूद Kylian Mbappe जीत सकते हैं Golden Boot, रेस में सबसे आगे Lionel Messi

FIFA World Cup 2026 Golden Boot Race: फीफा वर्ल्डकप 2026 के सेमीफाइनल में हार झेलने वाली यूरोप की दो दिग्गज टीमें फ्रांस और इंग्लैंड अब तीसरे स्थान के लिए आमने-सामने होंगी। यह मुकाबला मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमों के पास तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक जीतने का मौका तो होगा ही साथ ही टूर्नामेंट का समापन सम्मानजनक तरीके से करने का भी मौका होगा। भले ही फाइनल की रेस से इंग्लैंड और फ्रांस की टीमें बाहर हो चुकी हैं लेकिन उनके कई स्टार खिलाड़ियों के पास गोल्डन बूट जीतने का मौका होगा।