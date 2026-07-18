खिताबी मुकाबले से बाहर होने के बावजूद Kylian Mbappe जीत सकते हैं Golden Boot, रेस में सबसे आगे Lionel Messi

फ्रांस के किलियन एम्बापे और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी (Photo - IANS)
FIFA World Cup 2026 Golden Boot Race: फीफा वर्ल्डकप 2026 के सेमीफाइनल में हार झेलने वाली यूरोप की दो दिग्गज टीमें फ्रांस और इंग्लैंड अब तीसरे स्थान के लिए आमने-सामने होंगी। यह मुकाबला मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमों के पास तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक जीतने का मौका तो होगा ही साथ ही टूर्नामेंट का समापन सम्मानजनक तरीके से करने का भी मौका होगा। भले ही फाइनल की रेस से इंग्लैंड और फ्रांस की टीमें बाहर हो चुकी हैं लेकिन उनके कई स्टार खिलाड़ियों के पास गोल्डन बूट जीतने का मौका होगा।
गोल्डन बूट की रेस में भले ही अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी 8 गोल और 4 असिस्ट करके सबसे आगे हैं लेकिन फ्रांस के किलियन एम्बापे, उस्मान डेम्बेले और इंग्लैंड के जूड बेलिंघम और हैरी केन के पास भी गोल्डन बूट जीतने का मौका है। फीफा वर्ल्डकप में अभी 2 मैच बाकी है। इन दो मुकाबलों में अर्जेंटीना, फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन की टीमें हिस्सा लेंगी। यही वजह है कि इन टीमों के खिलाड़ियों के पास बूट जीतने का मौका होगा।
तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड और फ्रांस की टीमें आमने सामने होंगी। इतिहास पर नजर डालें तो फ्रांस चौथी बार वर्ल्डकप में तीसरे स्थान के मुकाबले में खेल रहा है। उसने 1958 में पश्चिम जर्मनी और 1986 में बेल्जियम को हराकर कांस्य पदक जीता था, जबकि 1982 में पोलैंड से हार गया था। दूसरी ओर इंग्लैंड तीसरी बार कांस्य पदक के लिए खेलेगा। इससे पहले उसे 1990 में इटली और 2018 में बेल्जियम के खिलाफ हार मिली थी।
|रैंक
|खिलाड़ी
|देश
|गोल
|असिस्ट
|1
|लियोनल मेसी
|अर्जेंटीना
|8
|4
|2
|किलियन एम्बापे
|फ्रांस
|8
|3
|3
|एर्लिंग हालांड
|नॉर्वे
|7
|0
|4
|जूड बेलिंघम
|इंग्लैंड
|6
|1
|5
|हैरी केन
|इंग्लैंड
|6
|1
|6
|उस्मान डेम्बेले
|फ्रांस
|5
|2
|7
|मिकेल ओयार्ज़ाबल
|स्पेन
|5
|1
|8
|इस्माइला सार
|सेनेगल
|4
|1
|9
|जूलियन क्विनोनेस
|मेक्सिको
|4
|1
|10
|विनीसियस जूनियर
|ब्राज़ील
|4
|1
दोनों टीमों के बीच अब तक 32 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें वर्ल्डकप के तीन मैच भी शामिल हैं। इंग्लैंड ने 17 और फ्रांस ने 10 मैच जीते हैं। 5 मैच ड्रॉ रहे हैं। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच मुकाबला रविवार सुबह भारतीय समयानुसार 2:30 बजे खेला जाएगा। इस मैच में अगर एम्बापे 1 गोल भी कर देते हैं और फाइनल में मेसी गोल नहीं कर पाते हैं तो एम्बापे गोल्डन बूट जीत जाएंगे।
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