IND vs ENG: इंग्लैंड में Rohit Sharma से क्यों नहीं बन रहे हैं रन? टीम इंडिया के कोच ने बता दी वजह

India vs England Lords ODI Match Update: भारत और इंग्लैंड के वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इस मुकाबले में सबकी नजरे रोहित शर्मा पर रहने वाली हैं, जो इस सीरीज में अब तक कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं। पहले 2 मैचों में सिर्फ 37 रन बनाने वाले इस बल्लेबाज को लेकर कई तरह की अकटलें भी चल रहीं हैं। मैच से पहले टीम इंडिया के बॉलिंग कोच ने रोहित शर्मा के इंग्लैंड में रन न बना पाने की बड़ी वजह बताई।