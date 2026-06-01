FIFA वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से 11 दिन पहले मिला ब्रॉडकास्टर, भारत में zee5 एप पर आएंगे मैच

सूत्रों के मुताबिक ये डील करीब 35 मिलियन डॉलर (लगभग 300 करोड़ रुपये) की है। फीफा ने शुरू में 2026 और 2030 दोनों वर्ल्ड कप के अधिकारों के लिए 100 मिलियन डॉलर के आसपास रकम मांगी थी। फीफा के चीफ बिजनेस ऑफिसर रोमी गाई ने कहा, “भारतीय बाजार फीफा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां युवा और जुनूनी दर्शक हैं। जी का मजबूत ब्रॉडकास्ट और डिजिटल नेटवर्क, लोकल दर्शकों की समझ और कई प्लेटफॉर्म्स पर पहुंच इस बार फुटबॉल को देश के हर कोने तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी।”