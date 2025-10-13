Patrika LogoSwitch to English

FIFA World Cup qualifiers 2026: घाना ने रचा इतिहास, पांचवीं बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालीफाई

फीफा विश्व कप 2026 में यह घाना की पांचवीं भागीदारी होगी। उन्होंने पहली बार 2006 में जर्मनी विश्व कप में खेला था। पिछली बार कतर में वे ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए थे, इसलिए इस बार टीम बेहतर प्रदर्शन करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। मैडागास्कर ने पूरे क्वालीफाइंग मुकाबलों में घाना को कड़ी चुनौती दी, लेकिन आखिरी मैच में मोहम्मद कुदूस के निर्णायक गोल ने घाना की राह आसान कर दी।

Siddharth Rai

Oct 13, 2025

फीफा विश्व कप 2026 में घाना की पांचवीं भागीदारी होगी ( Credit: Ghana National Football Team/Instagram)

FIFA World Cup qualifiers 2026: घाना ने एक बार फिर अपने फुटबॉल सफर में शानदार वापसी की है। अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस 2025 के लिए क्वालीफाई न कर पाने के बाद अब उन्होंने फीफा विश्व कप में जगह बना ली है। कोमोरोस के खिलाफ 1-0 की जीत ने उन्हें ग्रुप-आई में शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया और विश्व कप का टिकट दिला दिया।

फीफा विश्व कप 2026 में यह घाना की पांचवीं भागीदारी होगी। उन्होंने पहली बार 2006 में जर्मनी विश्व कप में खेला था। पिछली बार कतर में वे ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए थे, इसलिए इस बार टीम बेहतर प्रदर्शन करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। मैडागास्कर ने पूरे क्वालीफाइंग मुकाबलों में घाना को कड़ी चुनौती दी, लेकिन आखिरी मैच में मोहम्मद कुदूस के निर्णायक गोल ने घाना की राह आसान कर दी।

विश्व कप में घाना का सबसे शानदार प्रदर्शन दक्षिण अफ्रीका 2010 में देखने को मिला था, जब असामोआ ग्यान के प्रेरणादायक प्रदर्शन की बदौलत मिलोवन राजेवाक की टीम क्वार्टर फ़ाइनल में पहुंची थी। नवंबर 2024 में घाना के लिए बड़ा झटका तब लगा, जब टीम 2004 के बाद पहली बार महाद्वीपीय टूर्नामेंट में क्वालीफाई नहीं कर पाई। इस असफलता के बाद कोच ओट्टो अड्डो पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा, लेकिन उन्होंने पद छोड़ने से साफ इंकार कर दिया।

अडो ने कहा, "मैं इस्तीफा देने वाला व्यक्ति नहीं हूं। अगर मैंने ऐसा किया होता, तो मैं कभी खिलाड़ी या कोच भी नहीं बन पाता। अगर आप जानते हैं कि मैं इस पद तक पहुंचने के लिए कहां से आया हूं, तो आप इस्तीफे के बारे में पूछेंगे भी नहीं।" अडो ने 2022 के कतर विश्व कप के दौरान भी टीम का नेतृत्व किया था। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे घाना को फिर से मजबूत बना सकते हैं। नए सहयोगी स्टाफ की मदद से उन्होंने टीम को शानदार प्रदर्शन तक पहुंचाया और ग्रुप-आई में 10 मैचों से 25 अंक लेकर विश्व कप 2026 के लिए जगह पक्की की।

13 Oct 2025 11:03 am

Hindi News / Sports / Football News / FIFA World Cup qualifiers 2026: घाना ने रचा इतिहास, पांचवीं बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालीफाई

