FIFA World Cup qualifiers 2026: घाना ने रचा इतिहास, पांचवीं बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालीफाई

अडो ने कहा, "मैं इस्तीफा देने वाला व्यक्ति नहीं हूं। अगर मैंने ऐसा किया होता, तो मैं कभी खिलाड़ी या कोच भी नहीं बन पाता। अगर आप जानते हैं कि मैं इस पद तक पहुंचने के लिए कहां से आया हूं, तो आप इस्तीफे के बारे में पूछेंगे भी नहीं।" अडो ने 2022 के कतर विश्व कप के दौरान भी टीम का नेतृत्व किया था। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे घाना को फिर से मजबूत बना सकते हैं। नए सहयोगी स्टाफ की मदद से उन्होंने टीम को शानदार प्रदर्शन तक पहुंचाया और ग्रुप-आई में 10 मैचों से 25 अंक लेकर विश्व कप 2026 के लिए जगह पक्की की।