<strong>FIFA World Cup 2022 : </strong>फुटबॉल का महाकुंभ कहा जाने वाला फीफा वर्ल्ड कप इस बार कतर में खेला जा रहा है। 29 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में दुनिया भर की 32 टीमें हिस्सा लेंगी। जिन्हें आठ ग्रुपों में बांटा गया है। 20 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच 8 स्टेडियमों में 64 मैच खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट का फाइनल 18 दिसंबर को कतर के लुसैल स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से लेकर नेमार तक एक-दूसरे से टकराते दिखाई देंगे। गत चैम्पियन फ्रांस समेत ब्राजील, इंग्लैंड और जर्मनी इस खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं।
1
2
3
4
5
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special