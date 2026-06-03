FIFA World cup 2026: इन पांच स्टार खिलाड़ियों ने बतौर युवा कप्तान जीता है फीफा वर्ल्ड कप, एक ने हाथ से मारा था गोल

डिएगो माराडोना: अर्जेंटीना के इस दिग्गज खिलाड़ी का जन्म 30 अक्टूबर 1960 को हुआ था। 29 जून 1986 को मैक्सिको सिटी में खेल गए फाइनल मैच में अर्जेंटीना ने वेस्ट जर्मनी के खिलाफ 3-2 से जीत हासिल की थी। उस समय माराडोना सिर्फ 25 साल 252 दिन के थे। उसका 'हैंड ऑफ गॉड' फुटबॉल इतिहास का सबसे मशहूर और विवादित गोल है। यह गोल उन्होंने 22 जून 1986 को मैक्सिको सिटी में इंग्लैंड के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान किया था। मैच के 51वें मिनट में गेंद हवा में उछलकर इंग्लैंड के गोलकीपर पीटर शिल्टन की तरफ आई। लंबाई में छोटे होने के बावजूद, माराडोना ने गेंद को हेडर से मारने का नाटक किया और अपने बाएं हाथ से गेंद को गोल में धकेल दिया।