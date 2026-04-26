हैदराबाद की जमकर कुटाई कर रहे थे वैभव सूर्यवंशी, तभी ईशान किशा ने दी चेतावनी, कहा – बस कर, मुझे पता हैं तुम्हारे सारे राज़

यह उनके आईपीएल करियर का दूसरा शतक था। उन्होंने 37 गेंदों पर पांच चौके और 12 छक्के की मदद से 103 रनों की पारी खेली। जब सूर्यवंशी हैदराबाद के गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। तब उन्हें रोकने के लिए विकेटकीपर ईशान किशन ने एक तरकीब अपनाई। ईशान ने उन्हें चेतवानी देते हुए कहा कि उन्हें उनके सारे राज़ पता है। मैच खत्म होने के बाद ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी दोनों बातें करते नजर आए। अब उस बातचीत का मजेदार किस्सा सामने आया है।