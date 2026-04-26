क्या इस सीजन एक भी मुक़ाबला नहीं खेलेंगे धोनी? फिटनेस नहीं यह है टीम से बाहर रहने की बड़ी वजह

धोनी की यह अनिच्छा इसलिए भी समझ में आती है क्योंकि संजू सैमसन विकेट के पीछे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। माइक हसी ने पूछे जाने पर कहा, “मुझे लगता है कि विकेटकीपिंग सैमसन ही करेंगे। धोनी की इंजरी कैल्फ की है, इसलिए दौड़ना और रन लेने के लिए कैल्फ को काफी मजबूत होना जरूरी है। स्किल के मामले में हम जानते हैं कि धोनी क्या कर सकते हैं। बस कैल्फ में कॉन्फिडेंस की जरूरत है।” अब देखना यह होगा कि रविवार को चेपॉक स्टेडियम की भीड़ महेंद्र सिंह धोनी को बैटिंग या विकेटकीपिंग करते देख पाती है या नहीं।