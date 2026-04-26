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राजस्थान रॉयल्स को बड़ा झटका, छक्‍कों की बारिश के बाद इंजर्ड हुए वैभव सूर्यवंशी, दर्द से कराहते हुए छोड़ा मैदान

Vaibhav Sooryavanshi Injury: राजस्‍थान रॉयल्‍स को बड़ा झटका लगा है। एसआरएच के खिलाफ फील्डिंग के दौरान वैभव सूर्यवंशी इंजर्ड हो गए और उन्‍हें दर्द से कराहते हुए मैदान छोड़ना पड़ा।

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भारत

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lokesh verma

Apr 26, 2026

Vaibhav Sooryavanshi Injury

इंजर्ड वैभव सूर्यवंशी को मैदान से बाहर ले जाता स्‍टाफ। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

Vaibhav Sooryavanshi Injury: सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स को जयपुर के सवाई मानसिंह स्‍टे‍डियम में हार के साथ बड़ा झटका लगा है। छक्‍कों की बारिश करते हुए रिकॉर्ड तोड़ शतक बनाने के कुछ ही देर बाद वैभव सूर्यवंशी फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए। इसके बाद दर्द से कराहते हुए मैदान से बाहर चले गए। उम्‍मीद है कि उनकी चोट ज्‍यादा गंभीर ना हो, नहीं तो चौथे पायदान पर पहुंच चुकी आरआर के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।

चलने-फिरने में दिक्कत

एसआरएच की बल्‍लेबाजी के दौरान वैभव इंजर्ड हो गए। यह घटना दूसरी पारी की शुरुआत में हुई। जब कवर्स पर फील्डिंग करते हुए सूर्यवंशी ईशान किशन के एक ऊंचे शॉट के पीछे दौड़े, लेकिन अचानक रुक गए और अपनी दाईं जांघ पकड़ ली। उन्हें चलने-फिरने में दिक्कत हो रही थी और आखिरकार टीम फिजियो की मदद से उन्हें मैदान से बाहर ले जाना पड़ा, जिससे हैमस्ट्रिंग में चोट लगने की आशंका बढ़ गई है।

शुरुआती दृश्यों से हैमस्ट्रिंग में खिंचाव का संकेत मिल रहा था, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि वह गंभीर क्रैंप से जूझ रहे थे। राजस्थान की पारी के दौरान क्रीज पर काफी समय बिताने के कारण, अत्यधिक तापमान में बल्लेबाजी करने का शारीरिक असर उन पर हावी होता दिखा।

278 के स्‍ट्राइक रेट से जड़ा शतक

इस घटना से पहले वैभव सूर्यवंशी ने जयपुर में एक ऐसी पारी खेली, जो अविश्वसनीय थी। उन्‍होंने सिर्फ 37 गेंदों में 103 रन बनाए। उन्‍होंने ये पारी 278.38 के शानदार स्ट्राइक रेट से खेली, जिसमें 12 छक्के और पांच चौके शामिल थे।

शतक के साथ बनाए ये रिकॉर्ड

  • 1,000 टी20 रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने।
  • सिर्फ 473 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की है, जो अब तक का सबसे तेज रिकॉर्ड है।
  • अपना दूसरा IPL शतक बनाया और ऐसा करने वाले पहले अनकैप्ड खिलाड़ी बने।
  • IPL के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतकों (15 गेंदों में) में से एक जड़ा।

आईपीएल इतिहास का चौथा सबसे बड़ा सफल रन चेज

सूर्यवंशी की तूफानी पारी और ध्रुव जुरेल के 51 रनों की ठोस पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने 228/6 का विशाल स्कोर खड़ा किया। इतने बड़े स्कोर के बावजूद सनराइजर्स हैदराबाद ने 18.3 ओवर में ही लक्ष्य का पीछा करते हुए पांच विकेट से जीत हासिल की। ​यह आईपीएल इतिहास का चौथा सबसे बड़ा सफल रन चेज है।

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Published on:

26 Apr 2026 08:55 am

Hindi News / Sports / Cricket News / राजस्थान रॉयल्स को बड़ा झटका, छक्‍कों की बारिश के बाद इंजर्ड हुए वैभव सूर्यवंशी, दर्द से कराहते हुए छोड़ा मैदान

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