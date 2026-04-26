Vaibhav Sooryavanshi Injury: सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स को जयपुर के सवाई मानसिंह स्‍टे‍डियम में हार के साथ बड़ा झटका लगा है। छक्‍कों की बारिश करते हुए रिकॉर्ड तोड़ शतक बनाने के कुछ ही देर बाद वैभव सूर्यवंशी फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए। इसके बाद दर्द से कराहते हुए मैदान से बाहर चले गए। उम्‍मीद है कि उनकी चोट ज्‍यादा गंभीर ना हो, नहीं तो चौथे पायदान पर पहुंच चुकी आरआर के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।