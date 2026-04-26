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CSK vs GT Pitch report: फिर हाईस्कोरिंग होगा मुक़ाबला या स्पिनर मचाएंगे गदर, पढ़ें चेन्नई की पिच और मौसम का हाल

CSK vs GT, IPL 2026: चेन्नई के चेपॉक की पिच लाल मिट्टी वाली सूखी पिच है, जो पारंपरिक रूप से स्पिनर्स के लिए मददगार होती है। मैच आगे बढ़ने के साथ पिच धीमी हो जाती है, गेंद रुकती है और स्पिनर्स को अच्छी ग्रिप तथा टर्न मिलता है।

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भारत

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Siddharth Rai

Apr 26, 2026

IPL 2026

सीएसके कीहोम ग्राउंड पर जीटी से भिड़ंत (फोटो - IANS)

Chennai Super Kings vs Gujarat Titans Pitch and Weather Report: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 37वां मुकाबला पांच बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच खेला जाएगा। चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में सीएसके होम कंडीशन का फायदा उठाते हुए अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी।

CSK और GT का प्रदर्शन

चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक आईपीएल 2026 में मिलाजुला प्रदर्शन किया है। टीम ने सात मैच में तीन जीते हैं और चार में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वे छह अंक और +0.118 के नेट रन रेट के साथ पांचवें स्थान पर हैं। गुजरात टाइटंस का भी यही हाल है। वह छह अंक और -0.790 बेट रनरेट के साथ सातवें स्थान पर है।

चेपॉक की पिच का हाल

चेन्नई के चेपॉक की पिच लाल मिट्टी वाली सूखी पिच है, जो पारंपरिक रूप से स्पिनर्स के लिए मददगार होती है। मैच आगे बढ़ने के साथ पिच धीमी हो जाती है, गेंद रुकती है और स्पिनर्स को अच्छी ग्रिप तथा टर्न मिलता है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को बाउंस या सीम मूवमेंट मिल सकती है, लेकिन कुल मिलाकर पिच बैटिंग फ्रेंडली हो गई है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना बेहतर माना जा रहा है, क्योंकि बाद में पिच और धीमी हो सकती है। दोपहर के मैचों में ड्यू का असर बहुत कम या न के बराबर होता है।

चेन्नई के मौसम का हाल

मौसम की बात करें तो 26 अप्रैल को चेन्नई का मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि यह मुक़ाबला दोपहर के 3.30 बजे से खेला जाएगा, ऐसे में गर्मी की वजह से खिलाड़ियों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मैच के दौरान उमस 54% रहेगी। ऐसे में खिलाड़ियों के चोटिल होने की संभावना ज्यादा है। वहीं हवा 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी।

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Published on:

26 Apr 2026 09:56 am

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