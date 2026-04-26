CSK vs GT Pitch report: फिर हाईस्कोरिंग होगा मुक़ाबला या स्पिनर मचाएंगे गदर, पढ़ें चेन्नई की पिच और मौसम का हाल

चेन्नई के चेपॉक की पिच लाल मिट्टी वाली सूखी पिच है, जो पारंपरिक रूप से स्पिनर्स के लिए मददगार होती है। मैच आगे बढ़ने के साथ पिच धीमी हो जाती है, गेंद रुकती है और स्पिनर्स को अच्छी ग्रिप तथा टर्न मिलता है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को बाउंस या सीम मूवमेंट मिल सकती है, लेकिन कुल मिलाकर पिच बैटिंग फ्रेंडली हो गई है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना बेहतर माना जा रहा है, क्योंकि बाद में पिच और धीमी हो सकती है। दोपहर के मैचों में ड्यू का असर बहुत कम या न के बराबर होता है।