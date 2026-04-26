वैभव सूर्यवंशी ने T20 में बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड तो RR vs SRH मैच में लगी रिकॉर्ड की झड़ी

Vaibhav Sooryavanshi Records: वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। आईपीएल 2026 में तीसरी बार इस 15 साल के खिलाड़ी ने 15 गेंदों में अर्धशतक बनाया है। इतना ही नहीं उन्होंने 36 गेंदों में शतक जड़ा है। यह आईपीएल का तीसरा सबसे तेज शतक है। उनकी यह तूफानी पारी शनिवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्‍टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में आई। इस पारी के साथ सूर्यवंशी गेंदों का सामना करने के मामले में टी20 में 1000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। इसके साथ ही इस मैच में कई बड़े रिकॉर्ड बने हैं। आइये एक नजर उन कीर्तिमानों पर डालते हैं।