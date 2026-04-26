वैभव सूर्यवंशी ने T20 में बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड तो RR vs SRH मैच में लगी रिकॉर्ड की झड़ी

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शतक का जश्न मनाते वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: IANS)
Vaibhav Sooryavanshi Records: वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। आईपीएल 2026 में तीसरी बार इस 15 साल के खिलाड़ी ने 15 गेंदों में अर्धशतक बनाया है। इतना ही नहीं उन्होंने 36 गेंदों में शतक जड़ा है। यह आईपीएल का तीसरा सबसे तेज शतक है। उनकी यह तूफानी पारी शनिवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में आई। इस पारी के साथ सूर्यवंशी गेंदों का सामना करने के मामले में टी20 में 1000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। इसके साथ ही इस मैच में कई बड़े रिकॉर्ड बने हैं। आइये एक नजर उन कीर्तिमानों पर डालते हैं।
वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर पचास रन का आंकड़ा पार करने के लिए सिर्फ 15 गेंदें लीं। उन्होंने पावरप्ले के आखिरी ओवर में साकिब हुसैन की गेंद पर छक्का जड़कर यह मील का पत्थर पार किया। इसके बाद उन्होंने अपने स्कोर में पचास रन और जोड़े और अगली 21 गेंदों में अपना दूसरा आईपीएल शतक पूरा किया।
सूर्यवंशी ने 37 गेंदों में 103 रन बनाकर अपनी पारी समाप्त की, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 12 छक्के जड़े और उनका स्ट्राइक रेट 278.37 रहा। सूर्यवंशी का शतक इस आईपीएल सीजन का पांचवां शतक है। संजू सैमसन ने 2 शतक बनाए, तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा ने एक-एक शतक जड़ा है और अब वैभव भी इस सूची में शामिल हो गए हैं।
|गेंद
|खिलाड़ी
|बनाम
|साल
|30
|क्रिस गेल
|पुणे वॉरियर्स
|2013
|35
|वैभव सूर्यवंशी
|जीटी
|2025
|36
|वैभव सूर्यवंशी
|एसआरएच
|2026
|गेंद
|खिलाड़ी
|473
|वैभव सूर्यवंशी
|533
|मिचेल ओवन
|558
|एंड्रयू साइमंड्स
|570
|आशुतोष शर्मा
|573
|फिन ऐलन
|पारी
|खिलाड़ी
|23
|ब्रेड हॉग
|23
|शॉन मार्श
|24
|मैथ्यू हेडन
|25
|देवदत्त पडिक्कल
|26
|फिलिप्स ह्यूज
|26
|वैभव सूर्यवंशी
265 - पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली, 2026
262 - पंजाब किंग्स बनाम केकेआर, कोलकाता, 2024
246 - एसआरएच बनाम पंजाब किंग्स, हैदराबाद, 2025
229 - एसआरएच बनाम आरआर, जयपुर, 2026*
228 - आरसीबी बनाम एलएसजी, लखनऊ, 2025
11 - पंजाब किंग्स
6 - मुंबई इंडियंस
5 - राजस्थान रॉयल्स
5 - आरसीबी
5 - एसआरएच
6 - सीएसके (2010-2013)
6* - एसआरएच (2023-2026)
5 - आरसीबी (2019-2022)
5 - डीसी (2018-2020)
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