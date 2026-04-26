CSK vs GT: साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने किया बड़ा कारनामा, तोड़ डाला रोहित-ईशान का ये रिकॉर्ड

इससे पहले, चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 158 रन बनाए। टीम की शुरुआत खराब रही और संजू सैमसन 11 रन बनाकर कगिसो रबाडा का शिकार बने। उर्विल पटेल 4 रन पर आउट हुए, जबकि सरफराज खान खाता भी नहीं खोल सके। डेवाल्ड ब्रेविस (6 रन), शिवम दुबे (22 रन) और कार्तिक शर्मा (15 रन) भी बल्ले से ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए। जेमी ओवरटन ने 6 गेंदों में 18 रन बनाए।