रिंकू सिंह ने फिर मचाया गदर, आखिरी ओवर में उड़ाए लगातार 4 छक्के, खेल डाली अपनी सबसे बड़ी पारी

कोलकाता की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके। 31 रन पर 4 विकेट गंवाने के बाद केकेआर की स्थिति और खराब हो गई। 15 ओवर तक टीम 93 रन पर 7 विकेट खो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि टीम 120 के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगी। हालांकि इसके बाद रिंकू सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभाला। उन्होंने आखिरी ओवर में लगातार चार छक्के जड़ते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। रिंकू सिंह ने 51 गेंदों में नाबाद 83 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 5 छक्के शामिल थे।