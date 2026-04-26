CSK को हराकर गुजरात टाइटंस की टॉप 5 में एंट्री, साई सुदर्शन ने बदली मैच की कहानी

लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस ने 16.4 ओवर में ही मैच जीत लिया। कप्तान शुभमन गिल ने साई सुदर्शन के साथ 6.2 ओवर में 58 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत शुरुआत दी। गिल 23 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद साई सुदर्शन ने जोस बटलर के साथ दूसरे विकेट के लिए 60 गेंदों में 97 रन की साझेदारी कर जीत आसान कर दी। सुदर्शन ने 46 गेंदों में 87 रन बनाए, जिसमें 7 छक्के और 4 चौके शामिल थे। बटलर 30 गेंदों में 39 रन बनाकर नाबाद रहे। सीएसके की ओर से अकील हुसैन और नूर अहमद ने 1-1 विकेट लिया, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके।