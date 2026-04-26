अभिषेक शर्मा की सुरक्षा में बड़ी चूक, लड़की ने जबरदस्ती हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा, देखें Video

राजस्‍थान रॉयल्‍स के 229 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए एसआरएच ने शुरुआती झटके के बावजूद कोई दबाव महसूस नहीं किया। ईशान किशन (31 गेंदों पर 74 रन) और अभिषेक शर्मा (29 गेंदों पर 57 रन) ने मिलकर 132 रनों की तूफानी साझेदारी की और मैच का रुख ही बदल दिया। उन्होंने पावरप्ले के दौरान रॉयल्स के गेंदबाज़ी आक्रमण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। हालांकि बीच में दोनों जमे हुए बल्लेबाज आउट हो गए, लेकिन हेनरिक क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी के उपयोगी योगदान की बदौलत एसआरएच ने 18.3 ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया।