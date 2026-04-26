Vaibhav Sooryavanshi injury update: वैभव सूर्यवंशी की चोट पर राजस्थान रॉयल्स ने दिया बड़ा अपडेट, बताया अब कैसी है हालत

Vaibhav Sooryavanshi injury update: आईपीएल 2026 में 36वां मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्‍टेडियम में राजस्‍थान रॉयल्‍स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मैच एक बार फिर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने शतक जड़कर खूूब वाहवाही लूटी है। लेकिन, आरआर की फील्डिंग के दौरान एक पल ऐसा भी आया, जब उन्‍हें दर्द से कराहते हुए मैदान छोड़ना पड़ा। उनकी हालत देख फैंस यही दुआ कर रहे होंगे कि उनकी चोट गंभीर ना हो। इसी बीच राजस्‍थान रॉयल्‍स की ओर से वैभव की चोट को लेकर बड़ा अपडेट आया है।