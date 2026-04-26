26 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Vaibhav Sooryavanshi injury update: वैभव सूर्यवंशी की चोट पर राजस्थान रॉयल्स ने दिया बड़ा अपडेट, बताया अब कैसी है हालत

Vaibhav Sooryavanshi injury update: जयपुर के सवाई मानसिंह स्‍टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ फील्डिंग करते समय वैभव सूर्यवंशी ने चोट के चलते कराहते हुए मैदान छोड़ दिया था। अब उनकी हालत कैसी है? इस पर राजस्‍थान रॉयल्‍स की ओर से अपडेट दिया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Apr 26, 2026

Vaibhav Sooryavanshi injury update

वैभव सूर्यवंशी की चोट की जांच करते टीम फीजियो।

Vaibhav Sooryavanshi injury update: आईपीएल 2026 में 36वां मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्‍टेडियम में राजस्‍थान रॉयल्‍स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मैच एक बार फिर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने शतक जड़कर खूूब वाहवाही लूटी है। लेकिन, आरआर की फील्डिंग के दौरान एक पल ऐसा भी आया, जब उन्‍हें दर्द से कराहते हुए मैदान छोड़ना पड़ा। उनकी हालत देख फैंस यही दुआ कर रहे होंगे कि उनकी चोट गंभीर ना हो। इसी बीच राजस्‍थान रॉयल्‍स की ओर से वैभव की चोट को लेकर बड़ा अपडेट आया है।

दरअसल, यह घटना मैच की दूसरी पारी शुरुआत में ही तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर घटी। ईशान किशन ने जोफ्रा आर्चर की गेंद पर कवर्स के ऊपर से शॉट लगाया था। वैभव गेंद को रोकने के लिए तेजी से दौड़े, लेकिन उसे रोक नहीं पाए। वह तुरंत रुके और अपनी जांघ पकड़कर दर्द से कराहते हुए वहीं बैठ गए।

लंगड़ाते हुए सहारा लेकर छोड़ा मैदान

वह दोबारा खड़े तो हुए, लेकिन सहज महसूस नहीं कर रहे थे। इसके बाद फीजियो मैदान पर पहुंचे और कुछ देर जांच के बाद वैभव सहारा लेते हुए मैदान से बाहर चले गए। उनके चलने में साफ तौर पर लंगड़ाहट दिख रही थी और उन्होंने अपना हाथ अपनी हैमस्ट्रिंग पर रखा हुआ था। पहली पारी में 14 ओवर बल्लेबाजी करने के बाद और वह भी जयपुर की तेज गर्मी में सूर्यवंशी के शरीर में पानी की कमी होना तय था। शायद इसी वजह से उन्हें यह तकलीफ हुई है।

वैभव सूर्यवंशी की चोट पर अपडेट

राजस्‍थान रॉयल्‍स के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वैभव को अपनी हैमस्ट्रिंग में कुछ खिंचाव महसूस हो रहा था, लेकिन अब वह ठीक लग रहा है। डॉक्टरों ने उसका इलाज कर दिया है। इसलिए वह अब ठीक दिख रहा है। हमें एक-दो दिन में पूरी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यह कोई गंभीर चोट है।

उनकी आखिरी लाइन सबसे ज्‍यादा मायने रखती है कि चोट गंभीर नहीं है। फिलहाल के लिए कम से कम राजस्‍थान रॉयल्‍स तो यही उम्मीद कर सकता है कि यह बस एक छोटी-मोटी चोट है, न कि ऐसी कोई चीज जो इस सीजन में उनकी सबसे बड़ी चमक को ही टीम से बाहर कर दे।

ये भी पढ़ें

राजस्थान रॉयल्स को बड़ा झटका, छक्‍कों की बारिश के बाद इंजर्ड हुए वैभव सूर्यवंशी, दर्द से कराहते हुए छोड़ा मैदान
क्रिकेट
Vaibhav Sooryavanshi Injury

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Published on:

26 Apr 2026 10:40 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Vaibhav Sooryavanshi injury update: वैभव सूर्यवंशी की चोट पर राजस्थान रॉयल्स ने दिया बड़ा अपडेट, बताया अब कैसी है हालत

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

‘मैं माफी चाहता हूं’, BCCI से कहा गया वैभव सूर्यवंशी का अभी डेब्यू नहीं कराएं

BCCI told to delay Vaibhav Sooryavanshi debut
क्रिकेट

RR vs SRH: ‘क्या रियान पराग सही कप्तान हैं?’ इस दिग्गज ने राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट पर खड़े किए सवाल

RR vs SRH Match Highlights
क्रिकेट

अभिषेक शर्मा की सुरक्षा में बड़ी चूक, लड़की ने जबरदस्ती हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा, देखें Video

Security Breach for Abhishek Sharma
क्रिकेट

LSG vs KKR Pitch Report: काली मिट्टी की पिच पर लोस्कोरिंग होगा मुक़ाबला, कम उछाल के चलते आसान नहीं होगी बल्लेबाजी, पढ़ें लखनऊ की पिच का हाल

IPL 2026
क्रिकेट

CSK vs GT Pitch report: फिर हाईस्कोरिंग होगा मुक़ाबला या स्पिनर मचाएंगे गदर, पढ़ें चेन्नई की पिच और मौसम का हाल

IPL 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.