26 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

LSG vs KKR Pitch Report: काली मिट्टी की पिच पर लोस्कोरिंग होगा मुक़ाबला, कम उछाल के चलते आसान नहीं होगी बल्लेबाजी, पढ़ें लखनऊ की पिच का हाल

LSG vs KKR, IPL 2026: लखनऊ की पिच काली मिट्टी से तैयार की जाती है, जिसकी वजह से यह हमेशा गेंदबाजों, खासकर स्पिनरों के लिए मददगार साबित होती रही है। बल्लेबाजों को शुरुआती ओवरों में स्ट्रोक खेलने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि गेंद आसानी से बल्ले पर नहीं आती।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Apr 26, 2026

IPL 2026

आईपीएल का 38वां मुक़ाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। (photo - IANS)

Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders Pitch and Weather Report: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन का 38वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और तीन बार की चैम्पियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच खेला जाएगा। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वजपाई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा देखने को मिलेगी।

इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच का हाल

लखनऊ की पिच काली मिट्टी से तैयार की जाती है, जिसकी वजह से यह हमेशा गेंदबाजों, खासकर स्पिनरों के लिए मददगार साबित होती रही है। यहां बल्लेबाजों के लिए रन बनाना अक्सर चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यह पिच आमतौर पर धीमी होती है, जिसमें उछाल कम मिलता है और गेंद रुक-रुककर आती है। ऐसी स्थितियों में स्पिनरों को अच्छी टर्न मिलने की संभावना रहती है। बल्लेबाजों को शुरुआती ओवरों में स्ट्रोक खेलने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि गेंद आसानी से बल्ले पर नहीं आती। मैच जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, पिच सूखती और खराब होती जाती है, जिससे स्पिनरों को और अधिक मदद मिलती है। इसलिए शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है और धैर्य के साथ खेलना होता है।

लखनऊ के मौसम का हाल

मौसम की बात करें तो 26 अप्रैल को लखनऊ बेहद गरम रहेगा। यहां दिन के समय अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। क्योंकि यह मुक़ाबला रात को खेला जाना है, ऐसे में खिलाड़ियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। मैच के दौरान उमस 20 % रहेगी। वहीं हवा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी।

दोनों ही टीमों का बेहद निराशाजनक प्रदर्शन

एलएसजी और केकेआर दोनों ही टीमों का सीजन में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। एलएसजी 7 मैचों में 2 जीत से 4 अंक लेकर अंकतालिका में नौवें स्थान पर है। वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 मैचों में सिर्फ 1 मैच जीता है और 3 अंक के साथ दसवें स्थान पर है। मुकाबले में उतरते हुए एलएसजी के पास एक अतिरिक्त अंक के अलावा सीजन में केकेआर के खिलाफ मिली जीत की मनोवैज्ञानिक बढ़त भी है। एलएसजी ने सीजन में केकेआर के खिलाफ पहली मुलाकात में 3 रन से जीत हासिल की थी। यह मैच इडन गार्डेन्स, कोलकाता में खेला गया था।

दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड

एलएसजी की कोशिश अपने घर में केकेआर के खिलाफ जीत हासिल कर जीत के ट्रैक पर लौटने की होगी, जबकि केकेआर पिछली मुलाकात में मिली हार का बदला लेने की कोशिश करेगी। केकेआर के लिए अच्छी बात यह है कि टीम ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपना पिछला मुकाबला 4 विकेट से जीता था, जबकि एलएसजी को अपने पिछले 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। एलएसजी और केकेआर के बीच अब तक 8 मैच खेले गए हैं। एलएसजी ने 5 और केकेआर ने 2 मैचों में जीत हासिल की है। एक मैच का परिणाम नहीं आया है।

ये भी पढ़ें

CSK vs GT Pitch report: फिर हाईस्कोरिंग होगा मुक़ाबला या स्पिनर मचाएंगे गदर, पढ़ें चेन्नई की पिच और मौसम का हाल
क्रिकेट
IPL 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Published on:

26 Apr 2026 10:40 am

Hindi News / Sports / Cricket News / LSG vs KKR Pitch Report: काली मिट्टी की पिच पर लोस्कोरिंग होगा मुक़ाबला, कम उछाल के चलते आसान नहीं होगी बल्लेबाजी, पढ़ें लखनऊ की पिच का हाल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

‘मैं माफी चाहता हूं’, BCCI से कहा गया वैभव सूर्यवंशी का अभी डेब्यू नहीं कराएं

BCCI told to delay Vaibhav Sooryavanshi debut
क्रिकेट

RR vs SRH: ‘क्या रियान पराग सही कप्तान हैं?’ इस दिग्गज ने राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट पर खड़े किए सवाल

RR vs SRH Match Highlights
क्रिकेट

अभिषेक शर्मा की सुरक्षा में बड़ी चूक, लड़की ने जबरदस्ती हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा, देखें Video

Security Breach for Abhishek Sharma
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी की चोट पर राजस्थान रॉयल्स ने दिया बड़ा अपडेट, बताया अब कैसी है हालत

Vaibhav Sooryavanshi injury update
क्रिकेट

CSK vs GT Pitch report: फिर हाईस्कोरिंग होगा मुक़ाबला या स्पिनर मचाएंगे गदर, पढ़ें चेन्नई की पिच और मौसम का हाल

IPL 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.