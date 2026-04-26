RR vs SRH: ‘क्या रियान पराग सही कप्तान हैं?’ इस दिग्गज ने राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट पर खड़े किए सवाल

सनराइजर्स हैदराबाद ने 229 रनों का टारगेट 5 विकेट शेष रहते और 9 गेंद पहले ही हासिल कर लिया। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की अर्धशतकीय पारियों ने हैदराबाद की जीत आसान बना दी। रियान पराग की बल्लेबाजी भी इस सीजन में बुरी तरह फ्लॉप रही है। 8 मैचों में उन्होंने सिर्फ 88 रन बनाए हैं। उनका हाईएस्ट स्कोर सिर्फ 20 रन है। औसत 12.57 और स्ट्राइक रेट 113 से भी नीचे है।