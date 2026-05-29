पाकिस्तान में भी होने लगा वैभव सूर्यवंशी का गुणगान, पेशावर जाल्मी के मालिक ने तारीफ करते हुए PSL को दिखाया आईना

Javed Afridi PSL Team Owner on Vaibhav Sooryavanshi: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) की तरफ से खेल रहे 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से वो गदर मचाया है कि पूरी दुनिया उनकी दीवानी हो गई है। हाल ही में एलिमिनेटर मैच में वैभव ने सिर्फ 29 गेंदों में 97 रनों की जो विस्फोटक पारी खेली, उसने महान सचिन तेंदुलकर से लेकर क्रिस गेल जैसे दिग्गजों को हैरान कर दिया। अब वैभव की इस कमाल की बैटिंग की गूंज सरहद पार पाकिस्तान तक पहुंच गई है, जहां पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की टीम के एक बड़े मालिक ने वैभव के टैलेंट को देखकर उन्हें सलाम किया है।