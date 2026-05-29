चेम्सफोर्ड में स्मृति मंधाना की टीम ने रचा इतिहास, इंग्लैंड के खिलाफ दर्ज की इतिहास दूसरी सबसे बड़ी जीत

189 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और दोनों सलामी बल्लेबाज सस्ते में आउट हो गईं। इसके बाद एमी जोन्स ने 48 गेंद में 67 रन बनाए, तो हीथर नाइट ने 24 गेंद में 21 रन की पारी खेली। इन दोनों ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन रन गति नहीं बढ़ा सकीं। इनके आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके और पूरी टीम 20 ओवर में सिर्फ 150 रन ही बना सकी। भारत के लिए नंदनी शर्मा ने 3 और क्रांति गौड़ ने 2 विकेच चटकाए।