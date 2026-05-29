RR vs SRH Qualifier 2: मैच से पहले विवाद! इस वजह से दो बार कराना पड़ा टॉस, राजस्थान ने बल्लेबाजी चुनी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

यह हाईवोल्टेज मुक़ाबला शुरू होने से पहले ही टॉस को लेकर विवाद हो गया। दरअसल इस मैच का टॉस दो बार कराना पड़ा। पहली बार गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने सिक्का उछाला, लेकिन रियान पराग माइक पर कॉल नहीं कर पाए। इसके कारण रेफरी ने टॉस रद्द कर दिया और दोबारा टॉस कराने का फैसला लिया। दूसरी बार टॉस में राजस्थान रॉयल्स ने जीत हासिल की और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया।