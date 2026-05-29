29 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

RR vs SRH Qualifier 2: मैच से पहले विवाद! इस वजह से दो बार कराना पड़ा टॉस, राजस्थान ने बल्लेबाजी चुनी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

RR vs GT, IPL 2026: राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। इस मैच में रॉयल्स बिना किसी बदलाव के उतरेगी। गुजरात ने एक बदलाव किया है। कप्तान शुभमन गिल ने बताया कि साई किशोर की वापसी हुई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

May 29, 2026

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, Qualifier 2, IPL 2026

IPL 2026 का दूसरा क्वालीफायर मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। (photo- BCCI)

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, Qualifier 2, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन का दूसरा क्वालीफायर मुकाबला पहले सीजन की चैम्पियन राजस्थान रॉयल्स (RR) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच खेला जा रहा है। मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।

इस वजह से दो बार हुआ टॉस

यह हाईवोल्टेज मुक़ाबला शुरू होने से पहले ही टॉस को लेकर विवाद हो गया। दरअसल इस मैच का टॉस दो बार कराना पड़ा। पहली बार गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने सिक्का उछाला, लेकिन रियान पराग माइक पर कॉल नहीं कर पाए। इसके कारण रेफरी ने टॉस रद्द कर दिया और दोबारा टॉस कराने का फैसला लिया। दूसरी बार टॉस में राजस्थान रॉयल्स ने जीत हासिल की और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया।

पराग ने नहीं किया कोई बदलाव

टॉस जीतने के बाद पराग ने कहा, "हम पहले बैटिंग करेंगे। विकेट लगभग वैसा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि आखिर में यह धीमा हो जाता है, और हमारे पास इसके लिए गेंदबाज मौजूद हैं। हमें बस 40 ओवर तक बेहतर क्रिकेट खेलने की जरूरत है, जो टीम सबसे अच्छा खेलेगी, वही जीतेगी। टीम में बदलाव नहीं है।"

गुजरात ने किया एक बदलाव

जीटी के कप्तान शुभमन गिल ने कहा, "हम भी पहले बल्लेबाजी ही करते। इस विकेट पर पहले ही 40 ओवर का खेल हो चुका है और अब इसका मिजाज बदलने वाला नहीं है। हमारे लिए सब कुछ दांव पर लगा है। अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति है। साई किशोर टीम में वापस आए हैं। यह एकमात्र बदलाव है।"

आरआर एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) को हराकर दूसरे क्वालीफायर में पहुंची है, जबकि जीटी को पहले क्वालीफायर आरसीबी से हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में जीतने वाली टीम रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ फाइनल खेलेगी। लीग चरण के दो मैचों में पहला मैच आरआर ने 6 विकेट से जीता था, जबकि जीटी ने दूसरा मैच 77 रन से जीता था।

GT vs RR Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, बृजेश शर्मा, यश राज पुंजा।
इम्पैक्ट खिलाड़ी: शुभम दुबे, सुशांत मिश्रा, अमन पेराला, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे।

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधू, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, रविश्रीनिवासन साई किशोर, कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज।
इम्पैक्ट खिलाड़ी: राहुल तेवतिया, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, कुमार कुशाग्र, अरशद खान।

ये भी पढ़ें

Rishabh Pant Resign captaincy: ऋषभ पंत ने छोड़ी लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी, IPL 2026 खत्म होने से पहले इस्तीफों का दौर शुरू
क्रिकेट
Rishabh Pant LSG captaincy IPL 2026 , Tom Moody statement on Rishabh Pant , Lucknow Super Giants new captain IPL 2027 ,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Updated on:

29 May 2026 07:24 pm

Published on:

29 May 2026 07:05 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / RR vs SRH Qualifier 2: मैच से पहले विवाद! इस वजह से दो बार कराना पड़ा टॉस, राजस्थान ने बल्लेबाजी चुनी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

मार्श, पूरन या मार्करम… IPL 2027 में कौन बनेगा ऋषभ पंत की जगह लखनऊ सुपर जायंट्स का कप्‍तान?

LSG New Captain contenders
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी के पास आज फिर इतिहास रचने का मौका, सिर्फ 20 रन बनाते ही स्‍पेशल क्‍लब होगी एंट्री

Vaibhav Sooryavanshi New IPL record
क्रिकेट

Rishabh Pant Resign captaincy: ऋषभ पंत ने छोड़ी लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी, IPL 2026 खत्म होने से पहले इस्तीफों का दौर शुरू

Rishabh Pant LSG captaincy IPL 2026 , Tom Moody statement on Rishabh Pant , Lucknow Super Giants new captain IPL 2027 ,
क्रिकेट

242 के स्ट्राइक रेट से छक्के छुड़ाने वाले वैभव सूर्यवंशी का सीक्रेट, आइसक्रीम और कार्टून से मिलती है शांति

Vaibhav Sooryavanshi interview, Orange Cap IPL 2026
क्रिकेट

RR vs GT: जोफ्रा आर्चर के सामने नहीं चलता शुभमन गिल का बल्ला, सात बार हुआ है सामना इतनी बार हुए हैं आउट

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Qualifier 2 IPL 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.