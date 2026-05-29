‘वैभव पर भोले का हाथ’, सूर्यवंशी को 5 साल की उम्र से गेंदबाजी कर रहे रवि प्रकाश झा ने खोले उनके राज

Vaibhav Sooryavanshi Secrets: आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद के दिग्‍गज कप्‍तान पैट कमिंस के सभी प्‍लान को मुल्लांपुर में वैभव सूर्यवंशी ने बिना पलक झपकाए ध्वस्त कर दिया। अपनी विस्‍फोटक पारी में 15 वर्षीय लड़के ने छक्‍कों की बारिश कर 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल के 2015 के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, जिसके बाद वह दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गए। लेकिन, 1,300 किलोमीटर दूर बिहार के समस्तीपुर जिले से 12 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव ताजपुर में कोई भी हैरान नहीं था और रवि प्रकाश झा, जो वैभव सूर्यवंशी को तब से बॉलिंग कर रहे हैं, जब वो पांच साल का था, उनमें से एक थे।