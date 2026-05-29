वैभव सूर्यवंशी की वजह से यशस्वी जायसवाल छोड़ेंगे राजस्थान रॉयल्स? पूर्व क्रिकेटर से मिली मुंबई इंडियंस जाने की सलाह

आपको बता दें कि संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स में जाने के बाद से ऐसा लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स के नए बड़े स्टार यशस्वी जायसवाल होंगे, लेकिन सूर्यवंशी ने पूरी कहानी बदल दी और वह सिर्फ राजस्थान रॉयल्स के ही नहीं बल्कि आईपीएल के सबसे बड़े स्टार खिलाड़ी बन चुके हैं। ऐसे में अंबाती रायडू ने यशस्वी जायसवाल को न सिर्फ उनके खेल में बदलाव करने की सलाह दी है, बल्कि यह भी कहा है कि वह खुद एक बड़े खिलाड़ी हैं और अगर वह किसी दूसरी टीम में जाते हैं तो अकेले दम पर टीम को जीत दिला सकते हैं।