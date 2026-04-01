KKR vs RR: रवि बिश्नोई की एक खराब गेंद कैसे पलटा मैच का रुख, पूरा स्टेडियम भी हुआ हैरान, देखें वीडियो

ग्रीन ने 13 गेंदों में 27 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। वह 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम को जीत की ओर ले जाने की कोशिश में थे, लेकिन उनके आउट होते ही एक बार फिर केकेआर की उम्मीदों को झटका लगा। ध्रुव जुरेल की इस स्टंपिंग ने पूरे स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को हैरान कर दिया। बिश्नोई की वाइड गेंद पर जिस तरह से उन्होंने स्टंपिंग की, उसकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। इसके तुरंत बाद रोवमन पावेल भी पवेलियन लौट गए और उन्हें रविंद्र जडेजा ने आउट किया।