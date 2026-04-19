प्रेसर हटाने के लिए अंजिक्य रहाणे ने लिया ये फैसला, RR की प्लेइंग 11 में लौट आए शिमरन हेटमायर

टॉस जीतकर आरआर के कप्तान रियान पराग ने कहा, "हम पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। विकेट काफी सूखा लग रहा है। कल घास काट दी गई थी। पहली पारी में गेंद टर्न ले सकती है और बाद में भी ऐसा ही रह सकता है। इसलिए शुरू में ही माहौल बना लेते हैं। हमारा फोकस बेहतर करने पर है। पिछला मैच सीखने का फेज था। हमें इसे गेम में भी ले जाना होगा। हेटमायर और ब्रिजेश वापस आ गए हैं, वे प्रिटोरियस और तुषार देशपांडे की जगह लेंगे।"