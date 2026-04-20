IPL 2026: 20 दिन बाद खुला KKR की जीत का खाता, लेकिन अब रहाणे की टीम पर मंडराने लगा बड़ा संकट

अगर केकेआर बचे हुए 7 में से 2 मैच भी हार जाती है, तो वह पूरी तरह प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। वहीं अगर 6 मैच जीत लेती है, तो उसके 15 अंक हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी प्लेऑफ की उम्मीद दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि 15 अंक हासिल करने वाली टीम प्लेऑफ में पहुंच पाएगी। ऐसे में केकेआर के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म होती नजर आ रही हैं।