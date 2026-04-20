KKR vs RR: 11वें ओवर में ही खत्म हो जाती KKR की पहली जीत की उम्मीद, लेकिन RR ने कर दी बड़ी गलती

IPL 2026 KKR vs RR Highlights: आईपीएल 2026 के 28वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को पहली जीत मिली। कोलकाता ने राजस्थान रॉयल्स को चार विकेट से हराकर इस सीजन में जीत का स्वाद चखा। ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट गवांकर 155 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 6 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। रिंकू सिंह ने मैच जिताऊ पारी खेली लेकिन 11वें ओवर में अगर राजस्थान रॉयल्स से गलती न होती तो मैच की कहानी कुछ और हो सकती थी।