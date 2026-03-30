धोनी का टीम से बाहर होना CSK के लिए शुभ संकेत? अब युवा खिलाड़ियों के हाथ टीम की कमान!

अब नीलामी में युवा खिलाड़ियों पर दांव लगाने के बाद, CSK एक ऐसे अनजान सफर पर है जहां उनके पास उनके 'थाला' नहीं हैं। धोनी मांसपेशियों में खिंचाव (calf strain) के कारण कम से कम दो हफ्ते बाहर रहेंगे। वो रिहैब के लिए चेन्नई में ही रुक गए हैं, जिसका मतलब है कि गुवाहाटी में होने वाले मैच में टीम का सबसे बड़ा चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। पुराने वक्त में धोनी का मैच न खेलना टीम के लिए बहुत बड़ा झटका होता था, लेकिन इस बार चेन्नई के खेमे में कोई घबराहट नहीं है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि अब फ्रेंचाइजी को अपने इस दिग्गज खिलाड़ी से आगे बढ़कर सोचना चाहिए, जिन्होंने 44 साल की उम्र में भी संन्यास नहीं लिया है। धोनी अब एक 'बूढ़े शेर' से ज्यादा टीम के लिए एक ऐसी उलझन बन गए थे जिसे सुलझाना जरूरी था। अब फ्रेंचाइजी बिना प्रशंसकों को नाराज किए यह देख पाएगी कि धोनी के बिना टीम कैसी दिखती है।