MS Dhoni के बाहर होने के बाद कैसी होगी CSK की प्लेइंग 11, आर अश्विन ने चुनी सबसे बेस्ट टीम

R Ashwin pics CSK playing 11: आईपीएल (IPL 2026) के 19वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) अपने अभियान का आगाज सोमवार 30 मार्च को राजस्‍थान रॉयल्‍स के खिलाफ करेगी। लेकिन, इससे पहले ही सीएसके के दिग्गज खिलाड़ी एमएस धोनी टूर्नामेंट से शुरुआती 2 हफ्तों के लिए बाहर हो गए हैं। इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने पांच बार की चैंपियन टीम के लिए अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग इलेवन चुनी है, जिसमें 'इम्पैक्ट प्लेयर' के विकल्प भी शामिल हैं।