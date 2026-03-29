29 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स के सामने CSK का बुरा हाल, बेहद चौंकाने वाले हैं हेड टू हेड आंकड़े

CSK vs RR: चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच अब तक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं। इसमें से 16 मुकाबलों में जीत चेन्नई के हाथ लगी है जबकि राजस्थान ने 15 मुकाबले जीते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Mar 29, 2026

IPL 2025 RR vs CSK

राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2025 के अपने आखिरी मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को हराने के बाद (फोटो क्रेडिट-IANS)

Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का तीसरा मुकाबला पांच बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और पहले सीजन की चैम्पियन राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। चेन्नई और राजस्थान के बीच इस टूर्नामेंट में कांटे की टक्कर देखने को मिलती है।

ऐसे हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड मुक़ाबले

चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच अब तक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 16 मुकाबलों में जीत चेन्नई के हाथ लगी है जबकि राजस्थान ने 15 मुकाबले जीते हैं। साल 2025 में दोनों टीमों के बीच कुल दो मैच खेले गए थे और दोनों में बाजी राजस्थान ने मारी थी। राजस्थान की टीम इस बार नए कप्तान रियान पराग की अगुवाई में मैदान पर उतरेगी। संजू सैमसन के बदले राजस्थान ने ट्रेड करते हुए रवींद्र जडेजा और सैम करन को टीम से जोड़ा है। राजस्थान के लिए बुरी खबर यह है कि करन इंजरी की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह पर दासुन शनाका को टीम में शामिल किया गया है।

वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी निगाहें

इस मुकाबले में हर किसी की निगाहें वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी। वैभव ने पिछले एक साल में अपनी बल्लेबाजी से खासा प्रभावित किया है और उनके करियर के लिहाज से इस सीजन को काफी अहम माना जा रहा है। यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरैल भी बल्ले से छाप छोड़ने को बेकरार होंगे। वहीं, शिमरोन हेटमायर हाल ही में खत्म हुए टी20 विश्व कप 2026 में बेहतरीन फॉर्म में नजर आए थे।

संजू सैमसन पहली बार राजस्थान के खिलाफ उतरेंगे

दूसरी ओर, चेन्नई को सीजन की शुरुआत से पहले ही बड़ा झटका लगा है। एमएस धोनी इंजरी के कारण शुरुआती मुकाबलों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। धोनी की गैरमौजूदगी में विकेटकीपर की भूमिका संजू सैमसन निभाते हुए दिखाई देंगे। चेन्नई की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ और संजू पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे।

वहीं, आयुष म्हात्रे नंबर तीन पर खेल सकते हैं। सरफराज खान, शिवम दुबे और उर्विल पटेल मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं, डेवाल्ड ब्रेविस से भी टीम को दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। हालांकि, चेन्नई का पेस अटैक इस सीजन थोड़ा कमजोर नज़र आ रहा है। खलील अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, मैट हेनरी और स्पेंसर जॉनसन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी। स्पिन विभाग की कमान अकील हुसैन और नूर अहमद संभालते हुए दिखाई देंगे।

ये भी पढ़ें

जानें, IPL 2026 में कितने मैच मिस करेंगे MS Dhoni? अब CSK खेमे से आई ये चौंकाने वाली रिपोर्ट
क्रिकेट
MS Dhoni Injury Update, MS Dhoni missing IPL matches, CSK without Dhoni, Sanju Samson in CSK, Karthik Sharma CSK, Ruturaj Gaikwad captaincy, IPL 2026 CSK news, Dhoni retirement rumors, IPL impact player rule Dhoni. ms dhoni,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Updated on:

29 Mar 2026 01:54 pm

Published on:

29 Mar 2026 01:52 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स के सामने CSK का बुरा हाल, बेहद चौंकाने वाले हैं हेड टू हेड आंकड़े

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

IPL 2026

विराट शो कर रहा था कि गेम कैसे खेलना चाहिए, कोहली की ताबड़तोड़ बैटिंग पर आर अश्विन ने दिया बड़ा बयान

Virat Kohli IPL 2026 records, Virat Kohli 4000 runs in chase, RCB vs SRH highlights 2026, R Ashwin on Virat Kohli energy, Virat Kohli vs Shoaib Malik T20 runs, IPL 2026 first match result, Virat Kohli 64th IPL fifty, Devdutt Padikkal RCB batting.
क्रिकेट

RCB को जिताने के बाद विराट कोहली ने दी फ्लाइंग किस तो शर्माने लगीं अनुष्का शर्मा, देखती रह गईं नई मालकिन

Virat Kohli-Anushka Sharma Exchange Flying Kisses
मनोरंजन

USA की मेजर लीग में छाएंगे अश्विन! सैन फ्रांसिस्को की तरफ से खेलने वाले पहले बड़े भारतीय खिलाड़ी

Ravichandran Ashwin MLC, Ashwin San Francisco Unicorns, Major League Cricket 2026, First Indian capped player in MLC, Ashwin USA T20 League, Ashwin retirement cricket news, Indian players in MLC, Ashwin IPL career stats., ashwin lastest news, ashwin news patrika
क्रिकेट

विराट कोहली पाकिस्तानी दिग्गज को पछाड़ बने एशिया में T20s के बादशाह, एक झटके में तोड़ डाले इतने सारे रिकॉर्ड

Virat Kohli become Asias Top T20s run scorer
क्रिकेट

‘2 साल का बैन काफी नहीं’ गावस्कर ने BCCI से कहा- IPL से हटने वाले विदेशी खिलाड़ियों पर भारी भरकम जुर्माना लगाओ

Sunil Gavaskar urges BCCI
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.