SRH vs PBKS Match Highlights: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) का 49वां मुकाबला बुधवार रात हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्‍टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्‍स के बीच खेला गया। इस मैच में मेंजबान एसआरएच ने 33 रनों से जीत दर्ज करते हुए पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्‍थान हासिल कर लिया। वहीं, पीबीकेएस की ये टूर्नामेंट में लगातार तीसरी हार है। इस हार के बाद वह शीर्ष से दूसरे स्‍थान पर पहुंच गई है। इससे हार से नाराज पंजाब के कप्‍तान श्रेयस अय्यर ने सीधे-सीधे अपने फील्‍डर्स को दोषी ठहराया, जिन्‍होंने मैच की शुरुआत में ही कुछ महत्‍वपूर्ण कैच टपका दिए।