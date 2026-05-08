LSG vs RCB: क्रुणाल पंड्या ने फेंकी बाउंसर तो भड़के निकोलस पूरन, आपस में भिड़े, देखें VIDEO

बारिश के कारण मैच रुकने के बाद जब खेल दोबारा शुरू हुआ, तब LSG की पारी के 10वें ओवर में यह घटना घटी। क्रुणाल पंड्या ने दूसरी गेंद पर अर्शिन कुलकर्णी को आउट किया। इसके तुरंत बाद क्रीज पर आए निकोलस पूरन को उन्होंने लगातार दो बाउंसर फेंकीं। दूसरी बाउंसर पर सिंगल लेने के बाद जब पूरन नॉन-स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे, तो क्रुणाल उनके करीब आए। दोनों के बीच कुछ तीखी बातचीत हुई और वे एक-दूसरे को घूरते हुए सीना दिखाने लगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।