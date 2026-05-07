अतुल वासन ने गंभीर को बताया ‘बड़े ईगो वाला बदमाश’, कहा – मैं बचपन से जनता हूं, उनकी हरकतों से भारतीय टीम के खिलाड़ी घुट रहे हैं

दिल्ली क्रिकेट के पूर्व सिलेक्टर रहे वासन लंबे समय से गंभीर की व्यक्तिगत शैली की आलोचना करते आ रहे हैं। विक्की लालवानी के यूट्यूब शो में उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर बात की। वासन ने कहा, “मैं गंभीर को बचपन से जानता हूं। हमारे बीच कई मुद्दे रहे हैं। उनके साथ बातचीत हमेशा एक ही मुद्दे पर अटक जाती है, या तो मेरा तरीका, या फिर रास्ता छोड़ दो। वो स्वभाव से ही बुली (धौंस जमाने वाले) किस्म के हैं। दिल्ली क्रिकेट में भी यही करते थे।”