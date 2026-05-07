LSG vs RCB pitch report: घर पर अबतक एक भी मुक़ाबला नहीं जीती लखनऊ, आज हारे तो लीग से बाहर, पढ़ें पिच का हाल

इकाना एलएसजी का होम ग्राउंड है, लेकिन इस मैदान पर एलएसजी का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। टीम अब तक खेले गए चार मैचों में एक भी नहीं जीत पाई है। इसके अलावा आरसीबी के खिलाफ इस मैदान पर एक भी मैच नहीं जीत पाई है। एलएसजी का आईपीएल 2026 में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। टीम 9 मैचों में सिर्फ 2 जीत दर्ज कर सकी है और अंकतालिका में आखिरी स्थान पर है। टीम अपने पिछले 6 मैच लगातार हारी है। इसलिए आरसीबी जैसी मजबूत टीम के खिलाफ होने वाले मुकाबले में ऋषभ पंत की कप्तानी वाली एलएसजी से किसी करिश्माई प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की जा रही है। एलएसजी का अपने घरेलू मैदान पर आरसीबी के खिलाफ रिकॉर्ड भी बेहद खराब रहा है।