‘अपनी टीम के लिए मौत का फरमान लिख दिया…’, संजय मांजरेकर ने केएल राहुल को लिया आड़े हाथ

Sanjay Manjrekar criticized KL Rahul: आईपीएल 2026 में दिल्‍ली कैपिटल्‍स का बुरा हाल है। 10 में से 6 मैच हार चुकी डीसी के लिए अब हर मुकाबला करो या मरो वाला है। सीएसके के खिलाफ मंगलवार को खेले गए मैच में उसे 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में केएल राहुल 13 गेंदों पर महज 12 रन की पारी खेली। डीसी की इस हार के बाद पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने राहुल के बैटिंग के तरीके का बेबाकी से विश्लेषण किया और उनकी जमकर आलोचना की।