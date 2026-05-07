पंजाब के कैच छोड़ने पर आग-बबूला हुए पोंटिंग, गुस्से में फेंकने ही वाले थे माइक तो रुआंसी हुईं प्रीति जिंटा! वायरल हुए रिएक्शन

Ricky Ponting left raging: हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ के बुधवार रात पंजाब किंग्‍स को तीन कैच छोड़ने भारी पड़ गए। इन्‍हीं कैचों की वजह पीबीकेएस को 33 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद ये टीम अब पॉइंट्स टेबल में टॉप स्पॉट से नीचे लुढ़क गई। इतना ही नहीं उसकी प्लेऑफ में पहुंचने की की उम्मीदें और भी मुश्किल हो गईं। पंजाब किंग्स के बैक-टू-बैक कैच टपकाने पर हेड कोच रिकी पोंटिंग आग-बबूला हो उठे। वहीं, पंजाब फ्रैंचाइजी की सह-मालकिन प्रीति जिंटा का कैच छोड़ने पर रिएक्‍शन वायरल हो रहा है।