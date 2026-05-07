Cooper Connolly IPL Record: पंजाब किंग्‍स इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में लगातार के बाद पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्‍थान से लुढ़ककर दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 235 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में पंजाब की टीम 7 विकेट खोकर 202 रन ही बना सकी और 33 रनों के अंतर से हार गई। पीबीकेएस के लिए कूपर कोनोली ने महज 59 गेंदों पर 7 चौकों और 8 छक्‍कों की मदद से नाबाद 107 रन की पारी खेली, लेकिन वह भी काम न आई। हालांकि, कूपर ने क्विंटन डी कॉक और डेविड वॉर्नर समेत चार दिग्‍गजों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम जरूर दर्ज की है।