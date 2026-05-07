सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शतक लगाकर बल्ला उठाते कूपर कोनोली। (फोटो सोर्स: एक्स@/PunjabKingsIPL)
Cooper Connolly IPL Record: पंजाब किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में लगातार के बाद पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान से लुढ़ककर दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 235 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में पंजाब की टीम 7 विकेट खोकर 202 रन ही बना सकी और 33 रनों के अंतर से हार गई। पीबीकेएस के लिए कूपर कोनोली ने महज 59 गेंदों पर 7 चौकों और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 107 रन की पारी खेली, लेकिन वह भी काम न आई। हालांकि, कूपर ने क्विंटन डी कॉक और डेविड वॉर्नर समेत चार दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम जरूर दर्ज की है।
पंजाब का पहला विकेट महज 4 रन पर गिरने के बाद कूपर कोनोली ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कप्तान श्रेयस अय्यर (5) के साथ तीसरे विकेट के लिए 19 रन जोड़े, जबकि मार्कस स्टोइनिस (28) के साथ 20 गेंदों में 40 रन की साझेदारी की। फिर कोनोली ने सूर्यांश शेडगे के साथ पांचवें विकेट के लिए 30 गेंदों में 47 रन जोड़कर टीम को परेशानी से निकालने की कोशिश की। कूपर ने 19.4 ओवर में अपना पहला आईपीएल शतक पूरा किया, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके।
22 साल 257 दिन - कूपर कोनोली (पंजाब किंग्स) बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, हैदराबाद, 2026*
23 साल 122 दिन - क्विंटन डी कॉक (दिल्ली डेयरडेविल्स) बनाम आरसीबी, बेंगलुरु, 2016
23 साल 153 दिन - डेविड वॉर्नर (दिल्ली डेयरडेविल्स) बनाम केकेआर, दिल्ली, 2010
23 साल 330 दिन - डेविड मिलर (किंग्स इलेवन पंजाब) बनाम आरसीबी, मोहाली, 2013
23 साल 352 दिन - कैमरन ग्रीन (मुंबई इंडियंस) बनाम एसआरएच, वानखेड़े, 2023
103 - प्रभसिमरन बनाम DC, दिल्ली, 2023
107* - कूपर कोनोली बनाम SRH, हैदराबाद, 2026*
कूपर कोनोली ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में कुल आठ छक्के लगाए हैं। इसके साथ ही वह पंजाब किंग्स की ओर से आईपीएल की एक पारी में 22 साल की उम्र में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस पहले इसी सीजन की शुरुआत में मुल्लांपुर में उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपने ही सात छक्कों के रिकॉर्ड को बेहतर बनाया है।
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