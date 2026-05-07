कोहली के टीम मेट पूर्व क्रिकेटर अमनप्रीत सिंह गिल की 36 वर्ष की उम्र में अचानक मौत, युवराज सिंह ने दी श्रद्धांजलि

गिल 2007 में श्रीलंका में हुई ट्राई-सीरीज में भारत की अंडर-19 टीम के लिए खेले थे, जिसमें भारत ने श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेले थे। गेंदबाजी के लिहाज से यह टूर्नामेंट उनके लिए बहुत अच्छा रहा था। उन्होंने पांच पारियों में 9.44 की औसत से 9 विकेट लिए थे। कोलंबो में बांग्लादेश अंडर-19 के खिलाफ फाइनल मैच में भारत 129 रनों से जीता था। इस मैच में गिल ने छह ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट लिए थे।