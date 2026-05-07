कोहली के टीम मेट पूर्व क्रिकेटर अमनप्रीत सिंह गिल की 36 वर्ष की उम्र में अचानक मौत, युवराज सिंह ने दी श्रद्धांजलि

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह। (फोटो सोर्स: IANS)
Amanpreet Singh Gill Dies: विराट कोहली और रवींद्र जडेजा के भारत अंडर-19 टीममेट पूर्व क्रिकेटर अमनप्रीत सिंह गिल का 36 साल की उम्र में असमय मौत हो गई है। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (PCA) ने अमनप्रीत के निधन पर श्रद्धांजलि दी है। वहीं, पूर्व ऑलराउंटर युवराज सिंह ने उनके साथ अपने ड्रेसिंग रूम शेयर करने के पल को याद करते उनकी आत्मा की शांति की कामना की है।
युवराज सिंह ने बुधवार रात पीसीए की पोस्ट को टैग करते हुए लिखा कि अमनप्रीत सिंह गिल के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। हमने अपने शुरुआती दिनों में ड्रेसिंग रूम शेयर किया था। वह एक शांत, मेहनती क्रिकेटर थे, जिन्हें खेल से बहुत प्यार था। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति।
गिल की मौत ने एक ऐसे करियर पर फिर से ध्यान दिलाया, जो पंजाब और भारतीय क्रिकेट के कई अहम पड़ावों से होकर गुजरा था। वह कोई बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय नाम नहीं थे, लेकिन वह भारत के अंडर-19 सिस्टम का हिस्सा रहे थे। उन्होंने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में पंजाब का प्रतिनिधित्व किया था। आईपीएल के शुरुआती सालों में वह किंग्स XI पंजाब से जुड़े थे और बाद में राज्य के क्रिकेट में सीनियर सेलेक्टर के तौर पर सेवा दी थी।
16 सितंबर 1989 को चंडीगढ़ में जन्मे अमनप्रीत एक दाएं हाथ के मीडियम पेसर और दाएं हाथ के बल्लेबाज थे। वह पंजाब के एज-ग्रुप और घरेलू क्रिकेट ढांचे से ऐसे समय में आगे बढ़े, जब उस सिस्टम के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की ओर बढ़ रहे थे। गिल का राष्ट्रीय स्तर पर सबसे मजबूत जुड़ाव भारत के अंडर-19 क्रिकेट के जरिए बना। वह विराट कोहली, मनीष पांडे और सौरभ तिवारी वाली ही एज-ग्रुप पीढ़ी का हिस्सा थे।
गिल 2007 में श्रीलंका में हुई ट्राई-सीरीज में भारत की अंडर-19 टीम के लिए खेले थे, जिसमें भारत ने श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेले थे। गेंदबाजी के लिहाज से यह टूर्नामेंट उनके लिए बहुत अच्छा रहा था। उन्होंने पांच पारियों में 9.44 की औसत से 9 विकेट लिए थे। कोलंबो में बांग्लादेश अंडर-19 के खिलाफ फाइनल मैच में भारत 129 रनों से जीता था। इस मैच में गिल ने छह ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट लिए थे।
सीनियर घरेलू स्तर पर गिल ने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में पंजाब का प्रतिनिधित्व किया। उनका फर्स्ट-क्लास करियर काफी छोटा रहा, लेकिन 2000 के दशक के आखिर में वे पंजाब के सीम-बॉलिंग पूल का हिस्सा बने रहे। उन्होंने छह फर्स्ट-क्लास मैच खेले और 11 विकेट लिए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 72 रन देकर 4 विकेट रहा।
आईपीएल के शुरुआती सालों में गिल का जुड़ाव किंग्स XI पंजाब (जो अब पंजाब किंग्स है) से भी रहा। वे फ्रेंचाइजी के सेटअप का हिस्सा थे, हालांकि वे टूर्नामेंट में नियमित रूप से प्लेइंग XI में जगह नहीं बना पाए। इसी जुड़ाव की वजह से युवराज ने ड्रेसिंग-रूम के उस संबंध को याद किया, जो उस दौर में पंजाब क्रिकेट के सबसे बड़े नामों में से एक थे।
गिल के निधन पर सम्मान व्यक्त करने के लिए, पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपने आईपीएल 2026 मैच के दौरान काली पट्टी भी बांधी। यह भाव पंजाब क्रिकेट जगत के साथ उनके जुड़ाव को दर्शाता था, जहाँ उनका सफर एक खिलाड़ी से लेकर चयनकर्ता तक का रहा।
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