‘डेविड वॉर्नर की बड़ी गलती’, शराब के नशे में पकड़े गए, अब वकील ने भी हाथ खड़े किए

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डेविड वार्नर (Photo - IANS)
David Warner Drunk Driving Case: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के दिग्गज डेविड वॉर्नर के लिए मैदान के बाहर का समय काफी मुश्किल भरा चल रहा है। 5 अप्रैल को सिडनी में पुलिस ने उन्हें शराब पीकर गाड़ी चलाने (Drunk Driving) के आरोप में पकड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने जब वॉर्नर का टेस्ट किया, तो उनके खून में अल्कोहल की मात्रा कानूनी सीमा से दोगुनी पाई गई। इस घटना के एक महीने बाद अब उनके वकील ने अदालत में जो कहा, उसने सबको हैरान कर दिया है।
वॉर्नर के वकील बॉबी हिल ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए स्वीकार किया कि वॉर्नर ने शराब पीने के बाद गाड़ी चलाने का फैसला लेकर बहुत बड़ी गलती की। वकील ने इसे एक लापरवाह (Reckless) और मूर्खतापूर्ण (Foolish) फैसला बताया।
खुलासा हुआ है कि वॉर्नर अपने एक दोस्त के घर पर थे, जहां उन्होंने तीन गिलास वाइन पी थी। घर जाने के लिए कैब बुक करने के बजाय उन्होंने खुद ड्राइव करने का रिस्क लिया, जो उन पर भारी पड़ गया। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने उन्हें आखिरी ड्रिंक लेने के महज 11 मिनट बाद ही रोक लिया था।
इस विवाद ने वॉर्नर के करियर पर एक बार फिर काले बादल ला दिए हैं। बिग बैश लीग (BBL) में सिडनी थंडर की कप्तानी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। क्रिकेट न्यू साउथ वेल्स के सीईओ ली जर्मन ने कहा है कि ये आरोप बहुत गंभीर हैं और वे इसे हल्के में नहीं लेंगे। हालांकि, इस विवाद के बीच वॉर्नर पाकिस्तान में PSL खेलने चले गए थे, जहां उन्होंने 51.2 की औसत से शानदार रन बनाए, लेकिन मैदान के बाहर की इस हरकत ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है।
डेविड वॉर्नर और विवादों का साथ पुराना है। 2024 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले वॉर्नर का नाम 2018 के मशहूर बॉल-टेंपरिंग स्कैंडल में भी आया था, जिसके कारण उन पर एक साल का बैन लगा था। एक तरफ जहां उनका करियर 112 टेस्ट और 8,786 रनों जैसी महान उपलब्धियों से भरा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं उनके फैंस को निराश करती हैं।
वकील के अनुसार, वॉर्नर अपनी गलती पर पछतावा महसूस कर रहे हैं और न्यू साउथ वेल्स (NSW) के कानून के मुताबिक जो भी सजा होगी, उसे भुगतने के लिए तैयार हैं।
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