‘डेविड वॉर्नर की बड़ी गलती’, शराब के नशे में पकड़े गए, अब वकील ने भी हाथ खड़े किए

वॉर्नर के वकील बॉबी हिल ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए स्वीकार किया कि वॉर्नर ने शराब पीने के बाद गाड़ी चलाने का फैसला लेकर बहुत बड़ी गलती की। वकील ने इसे एक लापरवाह (Reckless) और मूर्खतापूर्ण (Foolish) फैसला बताया।

खुलासा हुआ है कि वॉर्नर अपने एक दोस्त के घर पर थे, जहां उन्होंने तीन गिलास वाइन पी थी। घर जाने के लिए कैब बुक करने के बजाय उन्होंने खुद ड्राइव करने का रिस्क लिया, जो उन पर भारी पड़ गया। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने उन्हें आखिरी ड्रिंक लेने के महज 11 मिनट बाद ही रोक लिया था।