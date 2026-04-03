PSL में मोईन अली से झगड़े के वीडियो पर डेविड वॉर्नर ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्या था पूरा मामला

PSL David Warner vs Moeen Ali: पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) इस साल शुरू से ही विवादों का केंद्र रही है। कभी बॉल टेंपरिंग की खबरें आती हैं, तो कभी सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिलती है। हद तो तब हो गई जब कभी सफेद गेंद का रंग पिंक हो गया, तो कभी मैच के बीच में ही मैदान की लाइट्स गुल हो गईं। लेकिन अब एक नया विवाद सामने आया है, डेविड वॉर्नर और मोइन अली के बीच हुई कथित झड़प का। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कराची किंग्स के कप्तान डेविड वॉर्नर और इंग्लैंड के दिग्गज मोइन अली के बीच तीखी कहासुनी होती दिख रही है। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है मानो दोनों के बीच कोई गंभीर झगड़ा हो गया हो। अब इस वायरल वीडियो के पीछे छिपे सच पर खुद डेविड वॉर्नर ने चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि उस रात असल में 'विलेन' कौन था और गलती किसकी थी।