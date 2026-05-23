Jacob Bethell Injury: प्लेऑफ से पहले RCB को बड़ा झटका, जैकब बेथेल चोट के कारण इंग्लैंड वापस लौटे

आरसीबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “जेकब बेथेल को PBKS के मैच में बाएं रिंग फिंगर में चोट लगी है। वे इंग्लैंड लौट रहे हैं, जहां टेस्ट सीरीज से पहले उनकी चोट का आकलन किया जाएगा।” इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने भी इसकी पुष्टि की है। बोर्ड ने कहा कि बेथेल पर पूरी नजर रखी जा रही है और 4 जून को लॉर्ड्स में शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए उनकी उपलब्धता बाद में तय की जाएगी।