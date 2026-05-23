LSG vs PBKS: पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, अर्जुन तेंदुलकर को मिला मौका, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

अर्जुन तेंदुलकर इस सीजन अपना पहला और इकलौता मैच खेलने जा रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने कहा, "टॉस जीतकर हम भी पहले गेंदबाजी ही चुनते। यह विकेट क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी। यह बल्लेबाजी के लिए सबसे अच्छे विकेटों में से एक है। यह एक हाई-स्कोरिंग मैच हो सकता है। टीम में दो बदलाव हैं - अर्जुन (तेंदुलकर) और अर्शिन कुलकर्णी टीम में आए हैं। यह सीजन हमारे लिए काफी मुश्किल रहा है, लेकिन साथ ही, हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। बतौर टीम और व्यक्तिगत तौर पर भी। मैं अपने फैंस से माफी मांगना चाहूंगा, वे यूपी से यहां आए हैं। हमारे लिए यह सफर काफी मुश्किल रहा है, लेकिन आज हम अपना शत प्रतिशत देंगे।"