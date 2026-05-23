IPL Purple Cap Winners: केवल तीन खिलाड़ियों ने ही दो-दो बार जीती पर्पल कैप; क्या इस बार टूटेगा यह रिकॉर्ड?

भुवनेश्वर ने अपनी सूझबूझ भरी स्विंग गेंदबाजी से पूरे सीजन बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है। उन्होंने 14 मैचों में 24 विकेट चटकाए हैं। 18.50 की बेहतरीन औसत और 8.07 की इकॉनमी के साथ उन्होंने 55 ओवर फेंके। आरसीबी प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, ऐसे में भुवनेश्वर के पास कम से कम दो मैच और खेलने का मौका है। अब सवाल यह है कि क्या वे एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर पाएंगे?