IPL Purple Cap Winners: केवल तीन खिलाड़ियों ने ही दो-दो बार जीती पर्पल कैप; क्या इस बार टूटेगा यह रिकॉर्ड?

RCB ने PBKS को हरा प्लेऑफ में बनाई जगह (Photo - IPL 2026)
Bhuvneshwar Kumar, IPL 2026 Purple Cap Winners: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 अब अपने अंतिम चरण में है। लीग स्टेज के सिर्फ तीन मुकाबले बचे हैं। बल्लेबाजों के दबदबे वाली इस सीजन में कुछ गेंदबाजों ने अपनी शानदार गेंदबाजी से अलग छाप छोड़ी है। इनमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का नाम सबसे आगे है।
भुवनेश्वर ने अपनी सूझबूझ भरी स्विंग गेंदबाजी से पूरे सीजन बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है। उन्होंने 14 मैचों में 24 विकेट चटकाए हैं। 18.50 की बेहतरीन औसत और 8.07 की इकॉनमी के साथ उन्होंने 55 ओवर फेंके। आरसीबी प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, ऐसे में भुवनेश्वर के पास कम से कम दो मैच और खेलने का मौका है। अब सवाल यह है कि क्या वे एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर पाएंगे?
आईपीएल के इतिहास में अब तक सिर्फ तीन गेंदबाज ही एक सीजन में 30 या उससे ज्यादा विकेट ले सके हैं। सबसे पहले यह कारनामा 2013 में ड्वेन ब्रावो ने किया, जब उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 32 विकेट झटके। इसके बाद 2020 में कगिसो रबाडा ने 30 विकेट लिए, जबकि 2021 में हर्षल पटेल ने आरसीबी की ओर से 32 विकेट लेकर रिकॉर्ड की बराबरी की।
|वर्ष
|खिलाड़ी
|टीम
|विकेट
|2008
|सोहेल तनवीर
|राजस्थान रॉयल्स
|22
|2009
|आरपी सिंह
|डेक्कन चार्जर्स
|23
|2010
|प्रज्ञान ओझा
|डेक्कन चार्जर्स
|21
|2011
|लसिथ मलिंगा
|मुंबई इंडियंस
|28
|2012
|मोर्ने मोर्कल
|दिल्ली डेयरडेविल्स
|25
|2013
|ड्वेन ब्रावो
|चेन्नई सुपर किंग्स
|32
|2014
|मोहित शर्मा
|चेन्नई सुपर किंग्स
|23
|2015
|ड्वेन ब्रावो
|चेन्नई सुपर किंग्स
|26
|2016
|भुवनेश्वर कुमार
|सनराइजर्स हैदराबाद
|23
|2017
|भुवनेश्वर कुमार
|सनराइजर्स हैदराबाद
|26
|2018
|एंड्रयू टाय
|किंग्स इलेवन पंजाब
|24
|2019
|इमरान ताहिर
|चेन्नई सुपर किंग्स
|26
|2020
|कगिसो रबाडा
|दिल्ली कैपिटल्स
|30
|2021
|हर्षल पटेल
|रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
|32
|2022
|युजवेंद्र चहल
|राजस्थान रॉयल्स
|27
|2023
|मोहम्मद शमी
|गुजरात टाइटंस
|28
|2024
|हर्षल पटेल
|पंजाब किंग्स
|24
|2025
|प्रसिद्ध कृष्णा
|गुजरात टाइटंस
|25
रोचक बात यह है कि इस सीजन कगिसो रबाडा भी शानदार फॉर्म में हैं। गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए उन्होंने 14 मैचों में भुवनेश्वर के बराबर 24 विकेट लिए हैं। उनकी टीम भी प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, यानी दोनों गेंदबाजों के पास कम से कम दो और मैच बाकी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये दोनों गेंदबाज 32 विकेट का आंकड़ा पार कर पाते हैं या नहीं।
|खिलाड़ी
|सीजन
|ड्वेन ब्रावो
|2013, 2015
|भुवनेश्वर कुमार
|2016, 2017
|हर्षल पटेल
|2021, 2024
इसके अलावा सिर्फ तीन खिलाड़ियों ने दो-दो बार पर्पल कैप जीती है, उनमें ड्वेन ब्रावो, भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल शामिल हैं। ब्रावो ने 2013 और 2015 में पर्पल कैप जीती थी। वहीं, भुवी ने 2016 और 2017 में पर्पल कैप अपने नाम की थी। हर्षल ने 2021 और 2024 में पर्पल कैप जीती थी। अगर भुवनेश्वर इस साल पर्पल कैप जीतने में कामयाब रहते हैं तो वह यह अवॉर्ड तीन बार जीतने वाले आईपीएल इतिहास के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे।
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