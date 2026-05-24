PBKS vs LSG: लखनऊ को हराकर चौथे नंबर पर पहुंची पंजाब, अब राजस्थान रॉयल्स के हाथ में प्लेऑफ की किस्मत

PBKS vs LSG IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 68वें मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 7 विकेट से हरा दिया है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पंजाब की जीत के हीरो कप्तान श्रेयस अय्यर रहे, जिन्होंने नाबाद शतक जड़कर टीम को आसान जीत दिलाई।