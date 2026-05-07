IPL के बीच पाकिस्तान जाएगी ऑस्ट्रेलिया की टीम, साथ ही ट्राई-सीरीज का भी ऐलान

एक समय था जब ट्राई-सीरीज का क्रिकेट की दुनिया में बोलबाला था, लेकिन व्यस्त शेड्यूल की वजह से ये धीरे-धीरे खत्म हो गईं। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB), इंग्लैंड और श्रीलंका के बोर्ड के साथ बातचीत कर रहा है। सब कुछ सही रहा तो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में इस सीरीज का आयोजन हो सकता है। फिलहाल वेन्यू (जगह) फाइनल किए जा रहे हैं, जिसके बाद ऑफिशियल शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में 2 टेस्ट और 3 टी20 मैच भी खेल सकती है।