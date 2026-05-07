‘IPL नहीं छोड़ेंगे कंगारू खिलाड़ी’, पाकिस्तान सीरीज को लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बड़ा फैसला

दरअसल, गुरुवार (7 मई) को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर 3 मैचों की वनडे सीरीज का ऐलान किया है। इस सीरीज के मैच 30 मई, 2 जून और 4 जून को होने हैं। वहीं आईपीएल का फाइनल 31 मई को है। खिलाड़ियों को 23 मई तक इस्लामाबाद पहुंचने के लिए कहा गया था, जो सीधे तौर पर आईपीएल के प्लेऑफ्स से टकरा रहा था। लेकिन अब CA ने साफ कर दिया है कि आईपीएल की चमक फीकी नहीं होगी।