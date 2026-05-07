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IPL 2026: LSG के खिलाफ मैदान में उतरते ही भुवनेश्वर कुमार रचेंगे इतिहास, बनेंगे 200 IPL मैच खेलने वाले पहले तेज गेंदबाज

भुवनेश्वर कुमार के आईपीएल करियर का यह 200वां मैच होगा। वे इस उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन जाएंगेइस ऐतिहासिक उपलब्धि से पहले विराट कोहली ने भुवनेश्वर कुमार की तारीफ की है।

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भारत

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Siddharth Rai

May 07, 2026

RCB vs CSK

विराट कोहली और भुवनेश्‍वर कुमार। (फोटो सोर्स: IANS)

Bhuvneshwar Kumar, Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन का 50वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और गत चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच खेला जाएगा। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वजपाई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला यह मैच आरसीबी के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के लिए खास होगा।

यह भुवनेश्वर कुमार के आईपीएल करियर का यह 200वां मैच होगा। वे इस उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन जाएंगेइस ऐतिहासिक उपलब्धि से पहले विराट कोहली ने भुवनेश्वर कुमार की तारीफ की है। कोच एंडी फ्लावर और साथी तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने भी भुवनेश्वर को बधाई दी है।

आरसीबी के एक्स अकाउंट पर साझा किए गए वीडियो में कोहली ने कहा, "एक तेज गेंदबाज के तौर पर 200 मैच खेलना बड़ी बात है। मुझे पता है कि यह टी20 क्रिकेट है। भुवनेश्वर ने इतने सालों में हर फॉर्मेट में बहुत क्रिकेट खेला है। वह एक सफल गेंदबाज रहे हैं।"

विराट ने कहा, "भुवी के बारे में जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी, वह है उनकी गेम की समझ। वह शायद आईपीएल इतिहास के शीर्ष तीन तेज गेंदबाजों में से एक हैं। अगर आप उनकी इकॉनमी, विकेटों की संख्या, और हर गेम में फेंकी गई डॉट गेंदों की संख्या देखें, तो यह कमाल है। वह ऐसा इंसान है जिस पर आप हर बार दबाव में भरोसा कर सकते हैं। इतने सालों तक उस स्तर की स्किल बनाए रखना और उसे कार्यान्वित करना एक बड़ी उपलब्धि है।"

आरसीबी में भुवनेश्वर कुमार के तेज गेंदबाजी साझीदार ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड ने भी उनकी तारीफ की है। हेजलवुड ने कहा, "मुझे लगता है कि उनका स्किल सेट सबसे अच्छा है। स्विंग गेंदबाजी ऊच्चतम स्तर पर है। वह लगातार जिस लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, गेंद को दोनों तरफ घुमाते हैं, और जिस तरह से गेम को पढ़ते हैं, वह शानदार है। जो भी मैच का पहला ओवर फेंकता है, उसके लिए कंडीशन को जल्दी से समझने की क्षमता बहुत जरूरी है।"

उन्होंने कहा, "200 मैच खेलना एक बड़ी उपलब्धि है। मेरा मानना ​​है कि वह आईपीएल में ऐसा करने वाले पहले तेज गेंदबाज हैं। 200 विकेट लेने वाले भी वह पहले तेज गेंदबाज हैं। भुवनेश्वर टूर्नामेंट वह सब कुछ हासिल कर चुके हैं, जो मुमकिन है। उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई।"

आरसीबी के कोच एंडी फ्लावर ने भुवनेश्वर को अपनी कला का मास्टर बताया। फ्लावर ने कहा, "उन्हें अपना काम करते देखना बहुत खुशी की बात है। यह कुछ-कुछ विराट को बल्लेबाजी करते देखने जैसा है। वे जो करते हैं, उसमें मास्टर हैं। 200 वें मैच के लिए बहुत बहुत बधाई।" आईपीएल 2026 में पर्पल कैप होल्डर भुवनेश्वर कुमार ने अब तक खेले 199 आईपीएल मैचों में 215 विकेट लिए हैं। आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले वह पहले तेज गेंदबाज हैं।

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Published on:

07 May 2026 04:10 pm

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