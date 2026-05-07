अमनप्रीत गिल के निधन से दुखी हुए विराट कोहली, लिखा भावुक संदेश, युवराज सिंह समेत इन दिग्गजों ने भी जताया शोक

16 सितंबर 1989 को चंडीगढ़ में जन्मे अमनप्रीत सिंह गिल एक बेहतरीन दाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज थे। उनके करियर की कुछ खास बातें है। उन्होंने 2007 में भारत की अंडर-19 टीम के लिए इंग्लैंड, मलेशिया और श्रीलंका का दौरा किया था। हालांकि, वह 2008 के उस वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल होने से चूक गए थे, जिसकी कप्तानी विराट कोहली ने की थी। 2006 में उन्होंने पंजाब के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया और 6 मैचों में 11 विकेट लिए। वह आईपीएल के पहले सीजन (2008) में किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) की टीम का हिस्सा भी रहे थे।