DC vs KKR Pitch Report: दिल्ली की पाटा पिच पर जमकर बरसेंगे चौके छक्के, कहीं बारिश न बन जाये विलेन, पढ़ें पिच और मौसम का हाल

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच मुख्य रूप से ब्लैक सॉइल से तैयार की जाती है, जो आमतौर पर काफी सपाट और समतल होती है। यह पिच बल्लेबाजों के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती है। यहां गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है, जिससे बल्लेबाज आसानी से बड़े शॉट्स लगा पाते हैं। इसके अलावा, स्टेडियम की बाउंड्री भी काफी छोटी (लगभग 65-68 मीटर) है और आउटफील्ड तेज है, जिसकी वजह से रन बनाना और भी आसान हो जाता है। नतीजतन, यहां ज्यादातर मैच हाई-स्कोरिंग साबित होते हैं। शुरुआती ओवरों में पिच थोड़ी स्लो और टैकी रह सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच और सपाट होती जाती है। ऐसे में दूसरी पारी में बल्लेबाजों को रन बनाने के बेहतर मौके मिलते हैं।