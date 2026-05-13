अगर KKR ने नहीं दर्ज की लगातार 5वीं जीत, तो हो जाएगी प्लेऑफ्स से बाहर, समझें पूरा समीकरण

अगर कोलकाता यह मुकाबला जीत जाती है, तो उसकी प्लेऑफ की उम्मीदें बनी रहेंगी। वहीं, अगर आरसीबी जीत हासिल करती है, तो उसका प्लेऑफ टिकट लगभग कंफर्म हो जाएगा। दूसरी ओर, अगर केकेआर यह मुकाबला हार जाती है, तो वह आज ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी और आईपीएल 2026 के प्लेऑफ से बाहर होने वाली तीसरी टीम बन जाएगी। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हैं, हालांकि दोनों टीमों को अभी तीन-तीन मुकाबले और खेलने हैं।